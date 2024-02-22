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Телеведущая Чурикова запустила заявление, как ее критиковали после ухода Нагиева из «Голоса»

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Телеведущая Чурикова запустила заявление, как ее критиковали после ухода Нагиева из «Голоса»
Знаменитости
Источник фото: @yana_chu

Яна Чурикова рассказала, что в свое время столкнулась с критикой со стороны зрителей после ухода Дмитрия Нагиева из «Голоса». Чурикова стала новой ведущей проекта. 

По словам артистки, изначально такая замена не понравилась зрителям, поэтому она столкнулась с жесткой критикой. Однако ведущая подчеркнула, что отнеслась к этому весьма спокойно, пишет Телепрограмма.

«Наша судьба такова. Можно программу вести после кого-то либо быть первой, потом ведет программу кто-то другой после тебя. Когда в 2017 году началась «Фабрика звезд», ведущей досталось, мне писали, что без меня шоу уже не то. Затем сменила ведущего «Голоса», мне много чего писали», — вспоминает артистка.

Яна пояснила, почему говорила, что «Дмитрия нельзя заменить» и он «будет первым всегда». Этот пост был написан ею, чтобы выразить уважение к своему предшественнику, а также, чтобы признать его вклад в этот рейтинговый музыкальный проект.

Информационное агентство «Informing»

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