Общественный деятель и писатель Захар Прилепин высказал свое мнение относительно противоречий в российской культуре, связанных с дискуссией о необходимости обновления участников в праздничных концертах и шоу. Он считает, что разрешить этот вопрос можно только при помощи «суровой воли» руководства страны.

В беседе с АиФ писатель заметил, что в Новый год страна не увидела выступлений известных артистов, таких как Галкин*, Ротару, Киркоров, Лолита. Он высказал мнение, что если бы эти звезды исчезли полностью с экрана, ничего критичного не произошло бы в стране и шоу-бизнесе.

Прилепин также предложил сделать массовой культурой новое поколение артистов, дать наконец-то возможность молодым талантам занять свое место в российской культурной среде.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ