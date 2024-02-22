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Прилепин запустил предложение о замене в «огоньках» Галкина, Лолиты и Киркорова

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Прилепин запустил предложение о замене в «огоньках» Галкина, Лолиты и Киркорова
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Общественный деятель и писатель Захар Прилепин высказал свое мнение относительно противоречий в российской культуре, связанных с дискуссией о необходимости обновления участников в праздничных концертах и шоу. Он считает, что разрешить этот вопрос можно только при помощи «суровой воли» руководства страны.

В беседе с АиФ писатель заметил, что в Новый год страна не увидела выступлений известных артистов, таких как Галкин*, Ротару, Киркоров, Лолита. Он высказал мнение, что если бы эти звезды исчезли полностью с экрана, ничего критичного не произошло бы в стране и шоу-бизнесе.

Прилепин также предложил сделать массовой культурой новое поколение артистов, дать наконец-то возможность молодым талантам занять свое место в российской культурной среде.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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