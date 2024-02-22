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Перед смертью Дмитрий Красилов провел съемки в опасном шоу «Выживалити» в Абхазии

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Перед смертью Дмитрий Красилов провел съемки в опасном шоу «Выживалити» в Абхазии
Знаменитости
Источник фото: @dimakrasilove

На канале «Пятница!» уже 1 марта 2024 года выйдет новое шоу «Выживалити», в котором принял участие известный танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов. Он, напоминаем, скончался в декабре 2023 года. 

Съемки этого проекта проходили в октябре. Они состоялись в Абхазии. По данным КП, четырнадцать участников боролись за приз в размере 10 миллионов рублей. В реалити-шоу включались различные испытания, включая психологические. 

Дмитрий стал известен после своего участия в «Танцах на ТНТ». Также он прославился появлением в видеоклипе «UNO» группы Little Big. Танцор скончался 18 декабря 2023 года. Причина смерти - сердечная недостаточность.

Участие Красилова в «Выживалити» перед своей смертью будет представлять интерес для зрителей, переживающих после его трагической кончины.

Информационное агентство «Informing»

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