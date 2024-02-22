Перед смертью Дмитрий Красилов провел съемки в опасном шоу «Выживалити» в Абхазии

На канале «Пятница!» уже 1 марта 2024 года выйдет новое шоу «Выживалити», в котором принял участие известный танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов. Он, напоминаем, скончался в декабре 2023 года.

Съемки этого проекта проходили в октябре. Они состоялись в Абхазии. По данным КП, четырнадцать участников боролись за приз в размере 10 миллионов рублей. В реалити-шоу включались различные испытания, включая психологические.

Дмитрий стал известен после своего участия в «Танцах на ТНТ». Также он прославился появлением в видеоклипе «UNO» группы Little Big. Танцор скончался 18 декабря 2023 года. Причина смерти - сердечная недостаточность.

Участие Красилова в «Выживалити» перед своей смертью будет представлять интерес для зрителей, переживающих после его трагической кончины.