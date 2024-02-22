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Актеру фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниосу провели экстренную операцию, после чего он умер

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Актеру фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниосу провели экстренную операцию, после чего он умер
Знаменитости
Фото: @Pexels / pixabay.com

Американский известный актер Тони Гэниос скончался 18 января 2024 года после экстренной операции. Об этом информирует издание TMZ.

Трагедия связана с сердечным приступом. Он произошел у актера накануне смерти.

Ранее Гэниос уже был госпитализирован из-за инфекции спинного мозга, после чего ему провели очередную операцию. На следующий день у артиста случился фатальный приступ, в врачи также диагностировали у него полиорганную недостаточность. Невеста актера сообщила, что Тони скончался в воскресенье в больнице Нью-Йорка.

Аманда говорит, что он направлялся на диализное лечение в воскресенье утром, когда у него случилась остановка сердца. Женщина призналась, что они как-раз планировали свадьбу, поскольку были вместе 9 лет.

«Последние слова, которые мы сказали друг другу, были: «Я люблю тебя». Любовь — это преуменьшение. Ты для меня все. Мое сердце, моя душа и мой лучший друг», - написала Аманда.

Тони, родившийся 21 октября 1959 года в Бруклине, начал успешную карьеру в кино в 1979 году. Он снялся тогда в драме «Странники». Также сыграл в известных фильмах, таких как «Порки» и «Крепкий орешек».

Информационное агентство «Informing»

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