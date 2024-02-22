Актеру фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниосу провели экстренную операцию, после чего он умер

Американский известный актер Тони Гэниос скончался 18 января 2024 года после экстренной операции. Об этом информирует издание TMZ.

Трагедия связана с сердечным приступом. Он произошел у актера накануне смерти.

Ранее Гэниос уже был госпитализирован из-за инфекции спинного мозга, после чего ему провели очередную операцию. На следующий день у артиста случился фатальный приступ, в врачи также диагностировали у него полиорганную недостаточность. Невеста актера сообщила, что Тони скончался в воскресенье в больнице Нью-Йорка.

Аманда говорит, что он направлялся на диализное лечение в воскресенье утром, когда у него случилась остановка сердца. Женщина призналась, что они как-раз планировали свадьбу, поскольку были вместе 9 лет.

«Последние слова, которые мы сказали друг другу, были: «Я люблю тебя». Любовь — это преуменьшение. Ты для меня все. Мое сердце, моя душа и мой лучший друг», - написала Аманда.

Тони, родившийся 21 октября 1959 года в Бруклине, начал успешную карьеру в кино в 1979 году. Он снялся тогда в драме «Странники». Также сыграл в известных фильмах, таких как «Порки» и «Крепкий орешек».