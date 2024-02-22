Продюсер Кинн запустил откровение о певице Ирине Понаровской

Как информирует News.ru, ведущий, продюсер и режиссер Виктор Кинн подчеркнул, что Ирина Понаровская, по его мнению, превосходит по таланту многих артистов, включая Аллу Пугачеву и Софию Ротару. Он отметил, что певица является очень достойным человеком, который сохранял всегда свой стиль, понимание жизни, подачу материала, не подстраиваясь под какие-то внешние влияния.

Кинн отметил также великолепное образование артистки и ее профессионализм, который, по его мнению, она демонстрировала на протяжении своей певческой карьеры. Продюсер считает, что даже артисты, не проявляющие уважение к СССР, не стали бы звездами, если бы они были зациклены только на аудиторию в рамках своих республик.