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В сети провели премьеру и запустили трейлер документального фильма о Костомарове

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В сети провели премьеру и запустили трейлер документального фильма о Костомарове
Знаменитости
Источник фото: @romankostomarovkrs

В сеть выложен постер и трейлер нового документального телесериала «Роман Костомаров: Рожденный дважды», созданного Михаилом Щедринским. Он рассказывает о жизненном пути олимпийского чемпиона, его борьбе за жизнь, впечатляющем возвращении к жизни после серьезной болезни. 

Создатели картины использовали интервью не только с самим фигуристом, но и с его близкими, партнершей по льцу Татьяной Навкой, тренером Ильей Авербухом и другими не менее известными спортсменами. Режиссер фильма выразил надежду, что он вдохновит телезрителей, рассказывая о мужеств Романа Костомарова. 

Официальный прокат начнется уже 9 марта, пишет Газета.ру. 

В январе минувшего года спортсмен столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем после новогодних выступлений, включая пневмонию, ампутацию частей конечностей. Его возвращение на лед после таких трудностей подчеркивает силу духа и решимость.

Информационное агентство «Informing»

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