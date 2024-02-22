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Актриса Юлия Снигирь призналась, что возмущена сравнением с коллегой Анной Ковальчук

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Актриса Юлия Снигирь призналась, что возмущена сравнением с коллегой Анной Ковальчук
Знаменитости
Источник фото: @yuliasnigir

Юлию Снигирь, российскую актрису, исполнившую роль Маргариты в новой экранизации «Мастера и Маргариты», часто сравнивают с предыдущей исполнительницей роли Анной Ковальчук. Актриса ответила на критику в интервью порталу РИА Новости, отмечая, что считает недовольные комментарии интернет-пользователей необоснованными. 

Оценки фильмов различаются

Фильм, вышедший менее месяца назад, собрал более 1,7 млрд рублей. Снигирь заявила, что сравнивать 2-х разных артисток в разных проектах нельзя. Она считает, что оценки фильмов различаются, но она довольна своей работой в новой адаптации. Актриса также подчеркнула, что в современной версии «Мастера и Маргариты» главные герои созданы по-новому. 

Напоследок Юлия выразила благодарность фанатам за теплый прием фильма.

Информационное агентство «Informing»

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