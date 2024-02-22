Информинг » Знаменитости » Цискаридзе решил прокомментировать скандальные заявления актера Никиты Кологривого

Цискаридзе решил прокомментировать скандальные заявления актера Никиты Кологривого

Image 16+
Цискаридзе решил прокомментировать скандальные заявления актера Никиты Кологривого
Знаменитости
Источник фото: @tsiskaridzenews

По данным издания Lenta.ru, Николай Цискаридзе, прославленный артист балета и педагог, решил прокомментировать скандальные заявления актера Никиты Кологривого. Он отметил в интервью, что каждый человек имеет право на свои взгляды. 

Цискаридзе подчеркнул, что артист, как гражданин страны, имеет право на свое мнение. Он выразил непонимание по поводу нападок на Никиту за его высказывания. Педагог также подчеркивает, что ранее артисты в РФ могли свободно высказывать свои взгляды, однако в настоящее время такая практика претерпела существенные изменения. 

Он предложил хейтерам не смотреть то, что не нравится, и высказал недоумение по поводу обвинений в адрес людей, которые имеют противоположное мнение.

Информационное агентство «Informing»

Пресс-секретарь Киркорова запустила удивление обвинениям Костюшкина в воровстве образа

Пресс-секретарь Киркорова запустила удивление обвинениям Костюшкина в воровстве образа

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В сети провели премьеру и запустили трейлер документального фильма о Костомарове

Сегодня, 11:53

Продюсер Кинн запустил откровение о певице Ирине Понаровской

Сегодня, 11:33

Актеру фильма «Крепкий орешек» Тони Гэниосу провели экстренную операцию, после чего он умер

Сегодня, 11:13

Перед смертью Дмитрий Красилов провел съемки в опасном шоу «Выживалити» в Абхазии

Сегодня, 11:08

Прилепин запустил предложение о замене в «огоньках» Галкина, Лолиты и Киркорова

Сегодня, 10:58

Телеведущая Чурикова запустила заявление, как ее критиковали после ухода Нагиева из «Голоса»

Сегодня, 10:38

Продюсер Кинн раскрыл: Пугачева оставила звание Примадонны из-за собственной важности

Сегодня, 10:03

Костюшкин провел анализ и запустил суд с Киркоровым за плагиат его образа

Сегодня, 10:03

Таролог Коссман запустил предсказание о скорой кончине Аллы Пугачевой: «Все идет крайне плохо»

Сегодня, 09:48

Продюсер Кинн запустил возможность бойкота зрителями шоу «Маска» из-за участия Киркорова

Сегодня, 09:48

Киностудия «Мосфильм» запустила название своей лучшей картины за всю историю

Сегодня, 07:03

Невестка Орбакайте провела фотосессию и запустила в Сеть откровенные кадры

Сегодня, 03:13

Александр Рогов показал свою сумку за миллион рублей

Сегодня, 01:23

Актер Сергей Рост запустил откровенное высказывание о конфликте с Нагиевым

Сегодня, 01:13

Журналисты запустила слух: Кологривый разошелся с женой из-за романа с Муцениеце

Сегодня, 00:08

Рената Литвинова запустила фото своей дочери Ульяны в Париже

Вчера, 23:58

Постройневшая Кристина Агилера опубликовала фото в мини-платье с цепями

Вчера, 23:08

Петросян провел видеосвязь после перелома руки и запустил новый анекдот

Вчера, 21:03

Зрители запустили имена трёх участников пятого сезона шоу «Маска»

Вчера, 20:38

Гулькина запустила версию, почему Юрий Шевчук назвал группу «Мираж» проститутками

Вчера, 20:28

Новости партнеров
2023
ru-RU