Цискаридзе решил прокомментировать скандальные заявления актера Никиты Кологривого

По данным издания Lenta.ru, Николай Цискаридзе, прославленный артист балета и педагог, решил прокомментировать скандальные заявления актера Никиты Кологривого. Он отметил в интервью, что каждый человек имеет право на свои взгляды.

Цискаридзе подчеркнул, что артист, как гражданин страны, имеет право на свое мнение. Он выразил непонимание по поводу нападок на Никиту за его высказывания. Педагог также подчеркивает, что ранее артисты в РФ могли свободно высказывать свои взгляды, однако в настоящее время такая практика претерпела существенные изменения.

Он предложил хейтерам не смотреть то, что не нравится, и высказал недоумение по поводу обвинений в адрес людей, которые имеют противоположное мнение.