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Данила Козловский принял решение отправится в США, чтобы повидаться с дочкой

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Данила Козловский принял решение отправится в США, чтобы повидаться с дочкой
Знаменитости
Источник фото: @danilakozlovsky

Данила Козловский поделился в социальных сетях новой фотографией со своей дочерью Одой-Валентиной. Он отметил, что прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы отпраздновать ее четвертый день рождения. Дочь актера, рожденная от модели Ольги Зуевой, живет в Америке. По словам Козловского, он видит свою наследницу несколько раз в год. И на этот раз поводом для встречи стал ее день рождения. 

«Подло поступил» с избранницей

Ранее актер также признавался в своей вине в разрыве отношений с матерью ребенка, назвав причины расставания «гадкими». Данила в интервью говорил, что «подло поступил» с избранницей, попросив понять его и простить. 

Не чувствует себя слабой

Сама Ольга в 2019 году, будучи беременной от Козловского, решила уехать в Америку для родов. В возрасте всего 23 лет она переехала в Нью-Йорк с небольшой суммой в 300 долларов в кармане. К моменту 30-летия, Зуева сняла свой первый короткометражный фильм, затем и полнометражный. Звезда гордится своей самостоятельностью и уверенностью, подчеркивая, что не чувствует себя слабой, и что способна справиться со всем.

Информационное агентство «Informing»

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