Брежнева провела концерт на русском языке и неожиданно обратилась к Меладзе

По информации Woman.ru, Вера Брежнева выступила на концерте в Баку, где она исполнила многие хиты группы «ВИА Гры». Разрешение на исполнение песен было дано бывшим мужем артистки, композитором и продюсером Константином Меладзе, и артистка из Украины благодарила его на сцене за это решение.

Концерт включал в себя хиты на русском языке, за исключением одной, исполненной на украинском языке. Брежнева, проживающая в Латвии, все чаще устраивает гастрольные туры по странам СНГ.

Заметим, что информация о разводе Брежневой и Меладзе, а также о продаже их особняка в Подмосковье, была подтверждена в октябре 2023 года.