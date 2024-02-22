Певец Жуков объяснил популярность у молодежи песен из 90-х

Интерес к хитам из 90-х годов среди современной молодежи может быть объяснен несколькими факторами. Роман Жуков, бывший участник группы «Мираж», уверен, что поскольку молодежь сегодня проявляет интерес к таким песням, это приносит им «вторую жизнь».

По его мнению, некоторые из композиций того времени не полностью раскрыли свой потенциал при первоначальном выпуске, но современные слушатели ценят в них ощущения и бешеную энергетику. Александр Айвазов, другой певец, добавил, что в девяностые исполнители были более преданными своему творчеству и стремились к самовыражению на большой сцене. Он подчеркнул, что многие преследовали не столько коммерческий успех, сколько стремились к творческой реализации и демонстрации исскуства.