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Озвучена причина смерти советской актрисы Марусич

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Озвучена причина смерти советской актрисы Марусич
Знаменитости
Фото: @Pexels / pixabay.com

Александра Марусич, народная артистка Кыргызской Республики, ушла из жизни после длительной болезни. Информацию об этом подтвердили в Государственном национальном русском театре драмы в Бишкеке, где она последние годы трудилась. 

Артистка скончалась 20 февраля. Она умерла на 72-м году жизни. Театр выразил свои искренние слова соболезнования и подчеркнул, что Марусич была не только выдающейся актрисой, но и замечательным человеком, имела доброе и отзывчивое сердце. 

Панихида по покойной звезде состоится 22 февраля в Русском театре драмы.

Интересно: родившись 2 марта 1952 года в городе Реж Свердловской области, актриса окончила Свердловское театральное училище и с тех пор трудилась в Русском театре драмы им. Крупской в Бишкеке. Более 46 лет она сияла на сцене, исполнила не менее 50 ролей. Ее талант завоевал популярность не только в Кыргызстане. Указом президента ей было присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики».

Информационное агентство «Informing»

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