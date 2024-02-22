«Ему очень горько»: продюсер рассказал о переживаниях Киркорова

Продюсер Виктор Кинн рассказал о трудных временах, которые наступили в карьере Филиппа Киркорова и его переживаниях. После посещения скандальной столичной вечеринки, где его критиковали, а также после отмены на ТВ, поп-король российской эстрады столкнулся с жизненными трудностями.

Киркоров глубоко сожалеет о произошедшем

Виктор выразил мнение, что Филипп Бедросович был искренен, говоря о том, что «он вошел не в ту дверь». Продюсер утверждает, что Киркоров сейчас глубоко сожалеет о произошедшем и ему очень трудно. Нужно напомнить, что уже в феврале артист вернулся на ТВ, принеся свои извинения поклонникам и проведя анализ своего неподобающего поведения в ходе телешоу «Маска».