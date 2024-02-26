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Плохой год: астролог Глоба предсказал этому знаку зодиака проблемы

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Плохой год: астролог Глоба предсказал этому знаку зодиака проблемы
Гороскопы
Фото: @chocorutn / freepik.com

Известный астролог Павел Глоба предвещает неблагоприятный год для определенного знака зодиака из-за сильного влияния зеленого деревянного дракона. Он утверждает, что Стрельцы и Раки могут столкнуться с трудностями, включая возможные проблемы со здоровьем и трудности в семейной жизни. 

Предупреждает эксперт о возможных финансовых потерях в мае из-за расточительности. Людей, родившихся под этими знаками зодиака, ожидают исправление ошибок из прошлого и наступление трудного периода. Они подвергнуты опасностям, и даже осторожность не обеспечит полной защиты от провалов. 

Возрастает риск конфликтов

В этот «адский» период им придется бороться за стабильность и избегать неприятностей. Кроме того, у этих представителей возможны заболевания. Возрастает риск конфликтов на работе и разрыва семейных отношений. Весь этот негативный сценарий требует от них не только осторожности, но и активных усилий для предотвращения возможных трудностей. Эти прогнозы вызывают беспокойство у представителей указанного знака. Но астролог призывает не утрачивать надежду и верить всегда в свои силы.

Глоба — это известный астролог и публицист, который славится своими прогнозами и статьями о знаках зодиака. Его предсказания часто привлекают внимание, и люди следят за его мнением относительно будущего. Глоба также делится рекомендациями и советами о том, как справиться с трудностями, связанными с астрологическими влияниями.

Информационное агентство «Informing»

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