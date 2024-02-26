Проверьте здоровье печени за минуту: простой домашний тест от врача

Как известно, печень - это «коварный» орган, он может стать источником серьезных проблем, остающихся невидимыми продолжительное время через отсутствие болевых ощущений. Врач Оксана Драпкина предлагает простой способ проверки состояния этого органа всего за минуту.

Внимательно рассмотреть ладони своих рук

Первые симптомы могут проявиться уже на поздних стадиях заболевания, поэтому полезно периодически проводить этот домашний тест. Достаточно внимательно рассмотреть ладони своих рук. Если у человека есть проблемы с печенью, тогда на нижней части ладоней могут появиться красноватые пятна. Они быстро исчезают при надавливании, хотя так же быстро возвращаются.

Обнаружив такие признаки, рекомендуется не медлить и срочно обратиться к врачу для подробного обследования. Многие патологии печени также могут проявляться красной сыпью без дискомфорта и зуда, что также следует воспринимать как опасный сигнал о возможных проблемах с органом.

Хотя проверка состояния печени может быть простой, нужно помнить, что точный диагноз может поставить только специализированный врач.