Проживающий в США Никита Пресняков выступит в Лос-Анджелесе

Девушек Пресняков на свое живое выступление приглашает бесплатно

Проживающий в Лос-Анджелесе старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков 8 марта выступит в местном клубе, пишет csn-tv.ru. На концерте 32-летний музыкант исполнит хиты нулевых, которые прозвучат в новой аранжировке. Причем девушек старший сын Кристины Орбакайте на свое живое выступление приглашает бесплатно в честь женского дня, а мужчины должны заплатить $40 долларов в сети и $50 на входе.

Пресняков-младший не впервые проводит вечеринку, но, освоив профессию клипмейкера, он в основном занимается съемками клипов для местных звезд.

Напомним, что в Америке Никита Пресняков проживает вместе со своей женой Аленой Красновой. Ему приходится зарабатывать на жизнь самыми разными способами, в том числе и организацией музыкальных выступлений.