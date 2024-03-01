Кристина Орбакайте в вызывающем кожаном наряде блеснула декольте

В первый день весны, 1 марта 2024 года, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте представила поклонникам свою новую песню. Трек получил название «Глаз-алмаз». Релиз был сопровожден новыми фотографиями певицы в вызывающем кожаном наряде, демонстрирующем ее глубокое декольте, а также с маской на лице и яркой алой помадой.

Источник фото: @orbakaite_k

Напомним, что дочь Примадонны относительно недавно вернулась в Россию. Певица готовится к предстоящему концерту. Он пройдет в Петербурге уже через несколько дней. Об этом пишет 7Дней.ру.