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Кристина Орбакайте в вызывающем кожаном наряде блеснула декольте

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Кристина Орбакайте в вызывающем кожаном наряде блеснула декольте
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

В первый день весны, 1 марта 2024 года, дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте представила поклонникам свою новую песню. Трек получил название «Глаз-алмаз». Релиз был сопровожден новыми фотографиями певицы в вызывающем кожаном наряде, демонстрирующем ее глубокое декольте, а также с маской на лице и яркой алой помадой. 

Источник фото: @orbakaite_k

Напомним, что дочь Примадонны относительно недавно вернулась в Россию. Певица готовится к предстоящему концерту. Он пройдет в Петербурге уже через несколько дней. Об этом пишет 7Дней.ру.

Информационное агентство «Informing»

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