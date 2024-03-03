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Кристина Орбакайте посоветовала поклонникам не привыкать без нее

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Кристина Орбакайте посоветовала поклонникам не привыкать без нее
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Накануне концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, который намечен на 3 марта, Кристина Орбакайте пообщалась с поклонниками, пишет gazeta.ru. Telegram-канал Russian Fox опубликовал видео встречи певицы с фанатами. 

«Без меня не привыкайте», — призвала Кристина своих слушателей.

Она не противилась, если ее просили дать автограф, и выразила желание встретиться с поклонниками, когда в следующий раз приедет в Северную столицу. 

Через несколько дней артистка выступит с сольным концертом в Москве

К слову, билеты на питерский концерт Орбакайте стоят от 1,5 до 8 тыс. рублей. Через несколько дней заслуженная артистка России выступит с сольным концертом в Москве. 

Ранее в ряде российских городов выступления Орбакайте были отменены по требованию активистов, которые возмущены тем, что 52-летняя певица живет в США и продолжает зарабатывать в  России. Орбакайте должна была дать концерт в Благовещенске, Хабаровске и во Владивостоке.

Информационное агентство «Informing»

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Кристина Орбакайте в вызывающем кожаном наряде блеснула декольте

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