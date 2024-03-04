Билан рассказал, как мошенники от его имени развели на 400 тысяч рублей его друга

Дима Билан ошеломлен происками мошенников. Аферистов развелось немало, и в настоящее время в сети «очень много крупных разводок». На одну из них попался даже друг певца. Причем, самое интересное в этой истории, что мужчину развели от имени самого Димы Билана.

По словам музыканта, аферисты в сети написали его другу, представившись им, и попросили ненадолго в долг 400 тысяч рублей. Знакомый артиста, ничего не заподозрил, тут же перевел запрашиваемую сумму на указанный счет. А через время узнал, что никаких денег Дима Билан у него не занимал.

«Я, конечно, когда все вскрылось, сказал: «Может быть, тебя поддержать?«. Но человек принципиально отказался: »Нет, я сам попался, сам отверчусь»», — цитирует Билана «Московский комсомолец».

Певец советует не терять бдительность

Сам музыкант предпочитает обходиться собственными деньгами и ни у кого не брать в долг. Да и необходимости в этом у него нет - заработанного хватает. Однако другим он советует не терять бдительность.

«Мошенники обставляют все даже так, как будто бы твоему знакомому именно от тебя сообщение пришло. И если человек не заподозрит подвоха, он может начать отвечать и перечислять деньги», — заключил Дмитрий.