Певец Сергей Рогожин предложил выгнать артиста Сергея Шнурова из Петербурга

Певец Сергей Рогожин заявил, что лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова следует выгнать из Петербурга. А веским основанием для этого он назвал песню «В Питере – пить!», пишет «Абзац»

Рогожин уверен, что Питер богат на достопримечательности и поэтому считается культурной столицей страны. Поэтому в этом городе следует ходить по музеям и впитывать его особенную атмосферу, а не употреблять алкогольные напитки и вести праздный образ жизни.

«Я считаю, что человека, который выдаёт слоган «В Питере — пить!», гнать из Петербурга», — заявил Рогожин.

Он раскритиковал Шнурова за его внешний вид, и то, что он выходит на сцену в трениках и майке-алкоголичке, но при этом летает самолетами бизнес-класса и вставляет себе фарфоровые зубы. Творчество этого артиста он считает абсолютно не нужным России и Петербургу. По его мнению, Шнуров не несет никакого положительного посыла и даже является антипримером для россиян.