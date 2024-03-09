Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме

В вашем доме могут прятаться тихие убийцы – комнатные растения, содержащие ядовитые вещества.

10 комнатных растений, которые могут быть опасны

Диффенбахия (Немая розга): ядовитый сок в листьях вызывает ожоги, нарушения зрения и отек гортани.

Монстера: ядовитые оксалаты кальция могут вызвать отравление у животных и детей при случайном употреблении.

Азалия: содержит алкалоиды, вызывающие различные симптомы при контакте с ротовой полостью.

Антуриум: выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, что может вызвать аллергические реакции.

Бегония: содержит соли щавелевой кислоты, вызывающие ожоги и раздражение кожи, а также отек и рвоту.

Фикус Бенджамина: сок растения содержит латекс и алкалоиды, которые могут вызвать дерматит и аллергию.

Молочай Красивейший (Пуансеттия): ядовитые вещества в млечном соке могут привести к отравлению, аллергии и потере зрения.

Гиппеаструм: луковицы растения содержат ядовитые алкалоиды, вызывающие отравление и аллергические реакции.

Олеандр: содержит сердечные гликозиды, нарушающие сердечный ритм и вызывающие проблемы в нервной системе.

Кактус трихоцереус: некоторые виды содержат алкалоид мескалин, который может вызвать судороги и паралич.

Обратите внимание на безопасность, особенно если у вас есть дети или домашние животные. При работе с растениями используйте перчатки и соблюдайте предосторожности, сообщает ngnovoros.ru.