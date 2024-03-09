Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме

В вашем доме могут прятаться тихие убийцы – комнатные растения, содержащие ядовитые вещества.
10 комнатных растений, которые могут быть опасны
Диффенбахия (Немая розга): ядовитый сок в листьях вызывает ожоги, нарушения зрения и отек гортани.
Монстера: ядовитые оксалаты кальция могут вызвать отравление у животных и детей при случайном употреблении.
Азалия: содержит алкалоиды, вызывающие различные симптомы при контакте с ротовой полостью.
Антуриум: выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, что может вызвать аллергические реакции.
Бегония: содержит соли щавелевой кислоты, вызывающие ожоги и раздражение кожи, а также отек и рвоту.
Фикус Бенджамина: сок растения содержит латекс и алкалоиды, которые могут вызвать дерматит и аллергию.
Молочай Красивейший (Пуансеттия): ядовитые вещества в млечном соке могут привести к отравлению, аллергии и потере зрения.
Гиппеаструм: луковицы растения содержат ядовитые алкалоиды, вызывающие отравление и аллергические реакции.
Олеандр: содержит сердечные гликозиды, нарушающие сердечный ритм и вызывающие проблемы в нервной системе.
Кактус трихоцереус: некоторые виды содержат алкалоид мескалин, который может вызвать судороги и паралич.
Обратите внимание на безопасность, особенно если у вас есть дети или домашние животные. При работе с растениями используйте перчатки и соблюдайте предосторожности, сообщает ngnovoros.ru.