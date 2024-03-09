Информинг » О разном » Полезно знать » Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме

Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме

Image 16+
Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме
Полезно знать
Фото: @freepik / freepik.com

В вашем доме могут прятаться тихие убийцы – комнатные растения, содержащие ядовитые вещества. 

10 комнатных растений, которые могут быть опасны

Диффенбахия (Немая розга): ядовитый сок в листьях вызывает ожоги, нарушения зрения и отек гортани.

Монстера: ядовитые оксалаты кальция могут вызвать отравление у животных и детей при случайном употреблении.

Азалия: содержит алкалоиды, вызывающие различные симптомы при контакте с ротовой полостью.

Антуриум: выделяет вещества, стимулирующие выработку гистамина, что может вызвать аллергические реакции.

Бегония: содержит соли щавелевой кислоты, вызывающие ожоги и раздражение кожи, а также отек и рвоту.

Фикус Бенджамина: сок растения содержит латекс и алкалоиды, которые могут вызвать дерматит и аллергию.

Молочай Красивейший (Пуансеттия): ядовитые вещества в млечном соке могут привести к отравлению, аллергии и потере зрения.

Гиппеаструм: луковицы растения содержат ядовитые алкалоиды, вызывающие отравление и аллергические реакции.

Олеандр: содержит сердечные гликозиды, нарушающие сердечный ритм и вызывающие проблемы в нервной системе.

Кактус трихоцереус: некоторые виды содержат алкалоид мескалин, который может вызвать судороги и паралич.

Обратите внимание на безопасность, особенно если у вас есть дети или домашние животные. При работе с растениями используйте перчатки и соблюдайте предосторожности, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Надо ли сливать «первую воду» при варке мяса: шеф-повар расставил точки над i

Сегодня, 21:48

Гости обалдеют от такой вкуснятины: легкий рецепт нежных старорусских блинов

Сегодня, 21:03

Нельзя сливать кипяток в раковину. Эксперты дали пояснение, почему

Сегодня, 20:43

Цветы-вампиры: 10 ядовитых комнатных растений, которые запрещено держать в доме

Сегодня, 20:28

«Красотой даже не пахнет»: 5 примет неухоженного человека. Как не провалить свидание или вечеринку?

Сегодня, 12:28

Они навсегда исчезли с карты: 5 городов-призраков в России. Что там произошло и почему их покинули люди?

Сегодня, 11:48

Нескромно и со вкусом. Блинчики по дореволюционным рецептам из старинных книг

Сегодня, 00:48

Так готовили блины в старину: простой рецепт, которым можно удивить гостей

Вчера, 22:23

Стоят копейки, а на вкус - как в ресторане: 3 рецепта самых вкусных бюджетных блюд

Вчера, 20:38

Всего один ингредиент, и котлеты становятся сочными и пышными. Он есть на каждой кухне

Вчера, 15:48

Этот цвет сейчас на пике моды: уже весной 2024 заставит забыть о всех остальных

Вчера, 15:18

Психолог Лабковский запустил признание, как попрощаться с иллюзиями

19-02-2024, 21:18

«Навести мосты»: Тяжелобольной Карл III обратился к принцу Гарри — попросил помириться с братом

7-02-2024, 18:38

Неожиданная находка в пачке чипсов ввела в заблуждение пользователей сети

31-01-2024, 18:58

Ученые назвали любимый фильм всех собак

29-01-2024, 19:38

Выяснилось, как номер квартиры и дома определяют судьбу человека

27-01-2024, 19:48

Нашлись 5 фраз, которые выдают нелюбовь мужчины

11-01-2024, 12:03

Найден лучший способ слепить снеговика: секреты долговечности и прочности

4-01-2024, 01:28

В Сети нашли жаркий спор из-за новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все!»

2-01-2024, 14:48

Найдены 6 аномально гигантских существ, которые на самом деле существовали и существуют

2-01-2024, 14:28

Новости партнеров
2023
ru-RU