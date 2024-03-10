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Теперь там будет ноль рублей: Сбербанк предупреждает всех, у кого остались деньги на карте

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Теперь там будет ноль рублей: Сбербанк предупреждает всех, у кого остались деньги на карте
В России
Фото: @ijeab / freepik.com

Свежее нововведение от Сбербанка призвано порадовать держателей банковских карт, переопределяя стандартные условия использования пластиковых средств. Согласно сообщению PRIMPRESS, финансовое учреждение представило особую подписку, доступную каждому их клиентов собственной банковской карты. Она обещает положительные изменения в финансовых условиях. Сбербанк радует обладателей подписки, аннулируя несколько ключевых параметров. 

Льготы для обладателей подписки

Теперь владельцы карт с подключенной ранее подпиской смогут наслаждаться вовсю отсутствием ежемесячной платы за обслуживание карты, а также отсутствием комиссии за денежные платежи и переводы. Дополнительным бонусом является возможность перевода до 200 тыс. рублей в месяц, причем без денежной комиссии.

Кроме того, в ходе совершения покупок в кафе и ресторане посредством карты с подпиской владельцы будут получать повышенный уровень бонусов, составляющих 5 процентов. Эти бонусы можно будет использовать позже для скидок или даже получения товаров бесплатно. Специалисты подчеркнули, что подписка обещает существенную экономию, позволяя клиентам сберечь до 2-х тысяч рублей ежемесячно, включая кешбэк до 60% по некоторым отдельным категориям. 

Новые условия уже доступны для активации.

Информационное агентство «Informing»

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