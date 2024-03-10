Россиянам решили выдать по 12 000 рублей от СФР в марте. Известна дата прихода денег на карту

В марте объединенный Социальный фонд (СФР) планирует выдать дополнительные деньги. Пособие будет зачислено на банковскую карту каждому из тех, кто подаст соответствующее заявление.

По информации PRIMPRESS, размер выплат может составить около 12 тыс. рублей в большинстве случаев. Финансовый эксперт Валерий Попов объяснил, что эти средства могут получить многие россияне от государства.

Кто может получить пособие

Пособие предназначено для беременных женщин, которые зарегистрированы на ранних сроках беременности, и семей с детьми. Выплаты предусмотрены на каждого ребенка до 17 лет при соблюдении определенных требований. Средний доход родителей должен быть ниже установленного минимума в том или ином регионе, также учитывается наличие критериев нулевого дохода, что означает наличие работы и уважительной причины для ее отсутствия.

«Для получения выплат необходимо подать заявление. Рассмотрение занимает до несколько дней, после одобрения денежные средства будут перечислены в течение нескольких дней», - отмечает эксперт.

Следовательно, с 10 марта 2024 начнут поступать средства тем, чьи заявления были одобрены еще в начале марта. Размер выплат может варьироваться. Граждане могут ожидать зачисление сумм на свои карты в ближайшее время.