Указ подписан. Пенсионеров, у которых непрерывный трудовой стаж, ждет сюрприз с 10 марта

Пенсионерам предстоит радостная новость: в ближайшем будущем стартуют новые социальные программы, затрагивающие обладателей непрерывного трудового стажа. Согласно информации портала PRIMPRESS, пожилые граждане смогут получать проценты, зависящие от непрерывности и длительности их трудового стажа.

Пенсионный эксперт Сергей Власов пояснил, что хотя на федеральном уровне непрерывный стаж оказывает небольшое воздействие на размер пенсии, в регионах ситуация может быть иной. Многие из крупных предприятий начинают внедрять соцпрограммы, предоставляя дополнительные бонусы бывшим и нынешним сотрудникам.

Пенсионеры будут получать выплаты ко времени своего юбилея

По новым программам, пенсионеры будут получать выплаты ко времени своего юбилея, начиная с 60 лет. Размер бонуса зависит от продолжительности непрерывной работы. При стаже от пяти лет бонус составит 15% от оклада. При стаже от 5 до 10 лет он будет составлять 30%, а при стаже от 10 до 15 лет — уже почти 45%. Специалист подчеркивает напоследок, что множество компаний приняли подобные решения, предоставляя выгоды бывшим или действующим сотрудникам.

Ожидается, что первые выплаты по новым программам начнут поступать на карты с 10 марта, принося улучшение финансового положения пожилых граждан.