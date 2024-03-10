Невидимая Луна выбрала их! 4 знака зодиака, на которые больше всего повлияет новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года

Переход в новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года - ваша дорога к новым целям. Этот переход предоставляет возможность инициировать новые планы и цели, научившись преодолевать трудности с помощью постоянства и устойчивости. Новолуние в Рыбах, сопровождающееся свободным соединением с Сатурном, обещает придать больше структуры вашей жизни. Ключевые моменты - структура через свободу. Новолуние в Рыбах внесет более системный характер в вашу жизнь. благодаря соединению с Сатурном. Это время, чтобы начать что-то новое и значимое, сосредотачиваясь на любимом деле.

Секстиль с Юпитером подчеркивает, что терпение ведет к успеху в достижении мечт.

Четыре знака зодиака будут особенно подвержены влиянию этого новолуния: Рыбы, Близнецы, Дева и Стрелец.

Для Рыб. С этим транзитом, вы почувствуете поддержку и энергию, которые помогут вам освоить новые высоты. Развитие сильного чувства цели и способность преодолевать трудности станут вашиим руководящими звездами.

Для Близнецов. Луна прольет свет на вашу карьеру и образование. Следующие шесть месяцев будут временем роста и уверенности. Ваша готовность учиться и стремление к знаниям помогут вам двигаться вперед.

Для Дев. Транзит Нептуна и Сатурна подарит новый взгляд на ваши отношения. Ваше общение станет более целенаправленным, а вы станете прозрачнее. Это также время укрепления уверенности и понимания своего сердца.

Для Стрельцов. Этот период подчеркнет важность баланса между домом и карьерой. Проведение времени с близкими поможет вам не только в личном росте, но и в достижении успеха.