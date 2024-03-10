Новолуние и полнолуние в апреле 2024: точные даты, время — особое влияние тотального солнечного затмения 8 апреля и кто его увидит

Луна играет важную роль в жизни нашей планеты. Изменение ее фаз влияет на многие аспекты, от приливов и отливов до эмоционального состояния человека. Апрель несет с собой два уникальных события - новолуние и полнолуние, каждое с собственными особенностями и воздействием.

Новолуние в Апреле 2024 года

8 апреля в 21:21 по московскому времени начнется новолуние, приуроченное к знаку Овна. Этот период может быть вызывающим для мужчин, проявляясь во вспыльчивости. Спад физической активности охватит многих людей, придавая ощущение усталости. Это не самое благоприятное время для начала новых дел. Вместо этого стоит уделить внимание расслаблению. Путешествия могут принести пользу, помогая снять некоторое напряжение. Однако следует избегать стрижки волос, физических нагрузок, выбирать легкую диету.

Апрельское полнолуние

24 апреля с 02:49 начнется полнолуние в знаке Скорпиона, оказывая влияние на женский пол. В это время важно сохранять эмоциональный баланс, не поддаваться ни в коем случае чрезмерным эмоциям. Полнолуние приносит со собой рекомендации о воздержании от начала новых проектов или решения текущих вопросов. Путешествия лучше планировать в другое время, хирургические вмешательства следует отложить.

Солнечное затмение 8 апреля

8 апреля 2024 станет свидетелем тотального солнечного затмения, но, увы, не на территории РФ. Это явление сможет наблюдать США, Мексика, Канада.

Животные и птицы реагируют на затмение, проявляя беспокойство или, наоборот, уходя в укрытия. Для человека оно может вызвать изменения в здоровье, повышенное давление либо учащенное сердцебиение. Женщины могут ощущать недомогание и усталость.

Хотя Россияне упустят возможность увидеть солнечное затмение, они смогут насладиться двумя лунными затмениями в марте и сентябре 2024 года, пишет vesiskitim.ru.