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Новый Указ президента от 27.02.2024 года: какие перемены ждут россиян — 10 000 учителям, военные сборы, льготная ипотека

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Новый Указ президента от 27.02.2024 года: какие перемены ждут россиян — 10 000 учителям, военные сборы, льготная ипотека
В России
Фото: @photomars / freepik.com

С 1 января 2025 года РФ планирует отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса, переходя полностью к риск-ориентированному подходу, закрепив его законодательно. Президент предложил ряд национальных проектов, направленных на различные аспекты общественной жизни. Основные инициативы включают в себя продление программы семейной ипотеки до 2030 года, с акцентом на поддержку семей с детьми до шести лет. 

Семейный кредит может быть погашен на сумму до 450 тысяч рублей. Налоговый вычет на второго ребенка увеличен до 2,8 тысяч рублей в месяц, на третьего и последующих детей — до 6 тысяч рублей в месяц, и вычеты будут осуществляться в автоматическом режиме.

С 1 сентября 2024 года консультанты по образованию в школах и колледжах будут получать ежемесячную федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей, а педагоги, занимающиеся классным руководством в населенных пунктах с населением до 100 тысяч человек, получат выплату в 10 тысяч рублей.

Размер оплаты труда должен быть поднят до 35 тысяч рублей

В 2025 году запускается программа «Земский работник культуры», аналогичная программам «Земский учитель» и «Земский врач», предусматривающая льготы и помощь. Через шесть лет минимальный размер оплаты труда должен быть поднят до 35 тысяч рублей, и предлагается страховка сбережений физлиц в негосударственных ПФ на максимальную сумму до 2,8 млн рублей. 

Для мигрантов, желающих получить российское гражданство, устанавливаются требования к уровню владения русским языком, знаниям истории и законов РФ. В образовательной сфере утверждены изменения, включая обязательность ГИА для заканчивающих обучение в школах с госаккредитацией, и необходимость информирования родителей учеников о датах и условиях проведения ГИА. 

Также приняты законы о самозапрете на получение кредитов, военно-административном делении России, обязательной военной подготовке для граждан резервных сил, а также установлены новые правила для многодетных семей и работодателей, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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