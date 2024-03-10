Проверять будут абсолютно всех: пенсионеров старше 60 лет ждут неприятные перемены

С 1 марта 2024 года в регионах Урала будет запущена новая инициатива, направленная на защиту пожилых граждан от мошенничества. Организаторы инициативы планируют проводить беседы с пожилыми людьми, останавливая их на улицах и предоставляя информацию о различных схемах мошенничества. Эта мера предпринимается также для повышения осведомленности пожилого населения и предостережения от возможных мошеннических угроз.

Инициатива будет реализована совместными усилиями сотрудников полиции и других специалистов, которые будут рассказывать о самых распространенных схемах мошенничества, давать рекомендации по их предотвращению.

Уровень мошенничества в отношении пожилых людей остается довольно высоким, поэтому подобные меры предосторожности считаются важными для обеспечения безопасности граждан. Пенсионерам также будут выдавать информационные брошюры с детальными объяснениями различных мошеннических схем.

Специалисты будут следить тщательно за реакцией граждан для того, чтобы в итоге оценить их бдительность и готовность. Особое внимание уделено гражданам в возрасте от 60 до 80 лет, считающимися уязвимой группой в отношении мошенничества.

Инициатива будет охватывать все регионы Урала. В некоторых случаях к проверкам присоединятся начальники городских управлений внутренних дел. Это нововведение ставит своей целью не только предоставление информации людям, но и создание системы защиты от потенциальных угроз, сообщает ngnovoros.ru.