Теперь запрещено: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет новое правило с 11 марта

С 11 марта 2024 года пожилым людям с родственниками приходится столкнуться с новой угрозой, предупреждает пенсионный эксперт Сергей Власов. По его словам, мошенники звонят пожилым людям, представляясь их родственниками, оказавшимися в беде и требующими финансовой помощи. Однако в новом подходе могут подделываться голоса родственника с использованием специальных программ, что делает отличие от настоящего голоса крайне сложным для большинства людей.

Начали создавать цифровые портреты

Мошенники, помимо всего прочего, активно используют образцы голосов из соцсетей и голосовые сообщения для создания у пожилых людей впечатления, что они разговаривают с настоящими родственниками. Эксперты также добавляют, что мошенники даже начали создавать цифровые портреты на основе публичных данных из Интернета, чтобы имитировать голоса коллег и знакомых.

Суть мошенничества заключается в обмане людей пожилого возраста с целью выманивания денег.

Эксперт рекомендует быть особенно бдительными и в случае подозрительного звонка лучше положить трубку, затем связаться с родственником по известному номеру телефона. Такие предосторожности становятся важными, учитывая активное использование злоумышленниками новых технологий для поддельных звонков, пишет ngnovoros.ru.