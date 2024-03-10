Указ подписан: с 11 марта за отопление и воду пенсионеры больше не платят — новая мера поддержки

С марта пожилым россиянам предоставляется новая мера поддержки – это право не оплачивать некоторые коммунальные услуги в случае проблем с их предоставляемым качеством.

Согласно новой политике, пенсионеры теперь освобождены от оплаты отопления, если в квартире длительное время держится температура ниже установленных норм. То же самое правило будет распространяться на горячую воду. Пенсионеры в РФ смогут не оплачивать услугу, если ее качество не соответствует санитарным нормам.

Особенно нужно отметить, что появились новые возможности для доказательства недобросовестности поставщиков услуг – теперь достаточно сделать видео и фото проблемы.

Кроме того, Верховный суд вынес решение, согласно которому люди такой категории имеют право на компенсацию половины стоимости услуги при наличии доказательств плохого качества. Эти меры, в первую очередь, направлены на защиту интересов пожилых граждан и обеспечение им более комфортных условий для проживания, сообщает ngnovoros.ru.