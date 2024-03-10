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Решение окончательное: российских пенсионеров ждет сюрприз уже с понедельника

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Решение окончательное: российских пенсионеров ждет сюрприз уже с понедельника
В России
Фото: freepik.com

С началом марта россиянам, получающим пенсии и другие государственные пособия, стали доступны изменения, влияющие непосредственно на размер выплат. Эксперты утверждают, что при активном управлении финансами можно будет поддерживать стабильность в условиях роста цен в РФ. Такие существующие изменения связаны с недавними флуктуациями инфляции, и Росстат в ближайшее время начнет отслеживание роста цен.

Замедление темпов инфляции

Экономические аналитики прогнозируют в РФ замедление темпов инфляции после прошлогоднего всплеска. Несмотря на это, для пенсионеров либо получателей соцпособий это может значит уменьшение покупательной способности из-за роста цен. Однако, соблюдая финансовую дисциплину, можно существенно замедлить этот процесс, к примеру, сохраняя денежные средства на сберегательных инструментах, таких как счета или вклады.

В контексте этих изменений, некоторые из банков предоставляют привлекательные условия для пенсионеров. 

МТС-банк ввел повышенную ставку по вкладам для получателей пенсий, предлагая доходность 15,72% годовых для вкладов на полгода. Стратегический выбор финансовых инструментов, таких как вклады в банках «Уралсиб», ВТБ, Газпромбанке, также позволяет этой категории граждан повысить доходность своих вложений в условиях изменчивой экономической обстановки, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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