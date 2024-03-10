Кошельки лопнут от купюр: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем знакам зодиака уже с 11 марта

Согласно прогнозам астролога Тамары Глобы, начиная с 11 марта 2024 года, трое счастливчиков среди знаков зодиака переживут настоящий финансовый бум, благодаря вмешательству Фортуны. Эти представители Тельца, Весов и Скорпиона будут магнитами для удачи, открывая двери к финансовому процветанию.

Телец

На первом месте - Тельцы, земной знак, способные создать финансовый запас, причем на несколько лет вперед. Их удача начнет расцветать в конце зимы, но для удержания благоприятного положения, им необходимо приложить усилия и трудиться усердно. Также важно проявлять милосердие и заниматься благотворительностью, чтобы привлечь к себе удачу.

Весы

Представители воздушного знака, Весы, могут выйти в лидеры, решив кардинально изменить сферу своей деятельности. Для удержания финансовой удачи им следует обратить внимание на духовную составляющую своей жизни.

Скорпионы

Могут рассчитывать на поток финансовой удачи. Однако для продления этого роста им важно наладить отношения с близкими и отпустить все существующие обиды, пишет ngnovoros.ru.