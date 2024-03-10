Начислят на карту по 3 тысячи: получить новые выплаты может каждый

С 10 марта российских пенсионеров ожидают приятные сюрпризы, многие из них получат дополнительные денежные выплаты. Размер этих бонусов может различаться в зависимости от того или иного банка, однако все пенсионеры, получающие пенсии на карту, смогут рассчитывать на этот приятный бонус.

«Приветственные выплаты»

Идея предоставления таких социальных программ пришла от различных банков, которые стремятся привлечь новых клиентов из числа пенсионеров. Некоторые финансовые учреждения предлагают «приветственные выплаты», которые пенсионеры получают при переводе своей пенсии на карту, выпущенную в конкретном банке.

В текущем году несколько банков внедрили подобные программы, предоставляя пенсионерам дополнительные средства. Один из крупнейших российских банков, входящий в топ-20, обещает выдать своим новым клиентам-пенсионерам 3 тысячи рублей. Хотя сумма будет выплачиваться не единовременно, шестью равными платежами по 500 рублей каждый, этот дополнительный доход может стать приятным дополнением к ежемесячным пенсионным выплатам и будет поступать на протяжении полугода.

Пенсионеры, оформившие банковскую карту в январе, начнут получать дополнительные выплаты с 22 февраля. Помимо приветственных бонусов, банки предоставляют пенсионерам различные преимущества, такие как повышенные проценты на остаток по пенсионной карте, бесплатное обслуживание карты, скидки на услуги или товары.