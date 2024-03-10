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Готовьтесь: Голикова назвала новый размер пенсии для всех россиян

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Готовьтесь: Голикова назвала новый размер пенсии для всех россиян
В России
Фото: @ededchechine / freepik.com

По сообщению ngnovoros.ru, пенсионный фонд РФ готовится к значительному повышению размеров пенсий до 18 521 рубля, принося радость многим из граждан. Для получения такой страховой пенсии необходимо соблюсти определенные условия. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова сообщает, что увеличение выплат будет осуществляться в соответствии с бюджетными параметрами. 

Гражданам следует соответствовать требованиям. Необходимо достичь определенного возраста (женщинам 60 лет, мужчинам – 65 лет). Однако эти возрастные ограничения начнут действовать с 2028 года, в настоящее время переходный период. Помимо того, для выхода на пенсию в 2024 году необходим минимальный трудовой стаж 14 лет. К 2025 году он увеличится до 15 лет. 

Соблюдение всех условий позволит получить заслуженные пенсионные выплаты. Новые стандарты поддерживают стремление обеспечить гражданам РФ достойное и стабильное финансовое будущее.

Информационное агентство «Informing»

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