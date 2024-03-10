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Судьбоносная весточка свыше: Павел Глоба озвучил 2 знака, которые получат важное послание с 12 марта

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Судьбоносная весточка свыше: Павел Глоба озвучил 2 знака, которые получат важное послание с 12 марта
Гороскопы
Фото: @Allexxandar / freepik.com

Важное послание от Вселенной получат 2 знака зодиака с 12 марта, согласно известному российскому астрологу Павлу Глобе. Этот знак прольет свет на многие трудные ситуации и предложит ответ на давно волнующие вопросы. 

Дева 

Наступившее время подарит возможность самопознания. Не стоит рассматривать это как неудобство. Сейчас наступил подходящий момент для расставления всего в жизни по своим местам. Вероятно, возник хаос, поэтому пришло время упорядочить ее. Если чувствуете усталость, общение с близкими станет источником вдохновения и поддержки. Не откладывайте встречу. Там Дев ждет важная подсказка. 

Стрелец 

Стрельцов ожидает раскрытие тайн и вмешательство в дела других людей. Изначально им не понравится это занятие, они почувствуют сожаление о его выборе. Однако именно такие события придают важные знания, способствующие хорошему профессиональному росту. Надо избегать конфликтов, ведь углубление в них может затмить знаки судьбы, которые могут привести к важному открытию, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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