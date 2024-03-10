Коммунальные платежи обнулят с марта: пенсионеры РФ удивятся такому сюрпризу

Отличные новости для пенсионеров. С марта они смогут освободиться от оплаты определенных коммунальных услуг, таких как отопление и горячая вода. Инициатива направлена на смягчение финансовой нагрузки для людей такого возраста. Эксперты в сфере пенсионных вопросов говорят, что пожилые граждане могут воспользоваться этой прекрасной возможностью при выполнении определенных условий, причем в любом регионе, особенно в многоквартирных домах.

Оплата за ЖКХ теперь не обязательна, если предоставляемая услуга не соответствует стандартам качества

Согласно нормам, оплата за ЖКХ теперь не обязательна, если предоставляемая услуга не соответствует стандартам качества. Если отопление в квартире, к примеру, функционирует неадекватно или слишком интенсивно, то жильцы имеют теперь право требовать пересмотра платы. Установка счетчиков может помочь снизить затраты на отопление В случае отказа управляющей компании их устанавливать, жильцам не нужно оплачивать за отопление. В отношении горячей воды от оплаты можно отказаться, если возникают проблемы с услугой, если вода имеет необычный цвет, не соответствует стандартам качества, течет холодная вода вместо горячей. В таких случаях важно своевременно обратиться в службы для пересмотра счетов.

Подчеркивается, что условия для освобождения от платежей стали более простыми. Теперь фотографии и видеоматериалы, могут служить доказательством некачественного предоставления услуг. Кроме пересмотра платежей, будет предоставлена возможность требовать компенсации из-за морального ущерба, информирует ngnovoros.ru.