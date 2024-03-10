Дождались: пенсионеров, которым от 65 до 85 лет, ждет приятный сюрприз

Пенсионный возраст отныне воспринимается, как новый этап возможностей. Дело в том, что в РФ был запущен уникальный проект, нацеленный на улучшение качества жизни отдельных категорий граждан. Под руководством эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, было начато формирование «центров общения для пожилых людей» по всей стране. Эти социальные центры задуманы в качестве места отдыха и взаимодействия для пенсионеров всех социальных групп.

В центрах предусмотрены бесплатные мероприятия различного характера

Идея возникла в результате реорганизации Пенсионного фонда в Федеральный социальный фонд. Это в свой черед освободило пространство для других инициатив.

В центрах предусмотрены бесплатные мероприятия различного характера. Речь идет о кинопросмотрах, настольных играх, литературных встречах, общению с другими посетителями. Кроме того, пожилых граждан ожидают увлекательные экскурсии, танцы, скандинавская ходьба, консультации врачей или психологов.

Этот проект призван сделать пенсионный возраст временем активности, позволяя людям наслаждаться в полной мере своей жизнью, пишет ngnovoros.ru.