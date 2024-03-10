Информинг » В России » Солнце, море и песок: пенсионеры смогут бесплатно съездить на курорт

Солнце, море и песок: пенсионеры смогут бесплатно съездить на курорт

Image 16+
Солнце, море и песок: пенсионеры смогут бесплатно съездить на курорт
В России
Фото: @gpointstudio / freepik.com

В вечном цикле жизни каждый человек, перешагнув порог зрелости, заслуживает особенного внимания и поддержки. Государство Россия прикладывает заметные усилия для создания благоприятных социальных условий для пожилых граждан, направленных на повышение их качества жизни.

Льготы для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста и старше

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста и старше, могут наслаждаться разнообразными привилегиями, такими как льготы на коммунальные услуги, налоговые преференции и бесплатные лекарства по рецепту. Особое внимание уделяется тем, кто достиг 80-летнего возраста, предоставляя дополнительные льготы, включая увеличенные надбавки к пенсии и бесплатное санаторно-курортное лечение.

Для предпенсионеров также предусмотрены разнообразные льготы

Для предпенсионеров также предусмотрены разнообразные льготы, индивидуально адаптируемые под требования региона проживания. Некоторые области предоставляют бесплатные путевки и возмещение расходов на проезд до санатория для неработающих предпенсионеров и пенсионеров. 

Эти инициативы направлены не только на создание комфортной среды для жизни в зрелом возрасте, но и на поддержание здоровья, благополучия, а также на поощрение активного общения и участия в общественной жизни, пишет gnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Готовьтесь: Голикова назвала новый размер пенсии для всех россиян

Сегодня, 14:53

Проверять будут абсолютно всех: пенсионеров старше 60 лет ждут неприятные перемены

Сегодня, 12:18

Теперь запрещено: пенсионеров, у которых есть дети или внуки, ждет новое правило с 11 марта

Сегодня, 12:08

Россиянам решили выдать по 12 000 рублей от СФР в марте. Известна дата прихода денег на карту

Сегодня, 08:03

Указ подписан. Пенсионеров, у которых непрерывный трудовой стаж, ждет сюрприз с 10 марта

Сегодня, 07:03

Новый Указ президента от 27.02.2024 года: какие перемены ждут россиян — 10 000 учителям, военные сборы, льготная ипотека

Сегодня, 06:13

Теперь там будет ноль рублей: Сбербанк предупреждает всех, у кого остались деньги на карте

Сегодня, 05:53

Осужденный за взятки брат депутата «Единой России» Андрея Гурулева получил помилование после СВО — кто такой Михаил Гурулев и за что сидел в тюрьме

Сегодня, 01:58

С 10 марта начнется то, чего не было с 1946 года. Синоптики сказали, к чему готовиться

Вчера, 23:33

Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 5 марта 2024

Вчера, 19:38

Пошаговая инструкция, как ветерану труда получить единовременную выплату в 2024 году

Вчера, 19:13

Самое страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске. От этих фактов стынет кровь в жылах

Вчера, 10:38

Ветеранам труда в 2024 году положена единовременная денежная помощь. Инструкция, как ее можно получить

Вчера, 10:23

Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

Вчера, 09:43

Ветеранам труда полагаются бесплатные путевки в санаторий: кто на них может рассчитывать

8-03-2024, 23:13

Пенсионеры РФ в шоке от размера новой пенсии

8-03-2024, 19:38

Вот так подарок к 8 Марта! Пенсионерам рассказали о долгожданных пособиях и выплатах

8-03-2024, 16:08

Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

8-03-2024, 14:48

Приятный бонус ожидает всех пенсионеров с марта 2024 года: данную выплату смогут получить как работающие, так и неработающие

27-02-2024, 06:33

Эксперт Мкртчян: туристы лишаются сотен тысяч из-за ошибок в загранпаспорте

22-02-2024, 12:48

Новости партнеров
2023
ru-RU