Теперь будет запрещено. Всех без исключения пенсионеров, у которых есть дети и внуки, с 11 марта ждет неприятный сюрприз

Будьте бдительны: эксперт по пенсиям Сергей Власов предупредил пожилых граждан о новой угрозе, которая начнет активное распространение с 11 марта. Новый вид мошенничества нацелен на людей, у которых есть дети или внуки, и использует продвинутые методы для обмана.

Преступники не только могут звонить, утверждая, что ваш ребенок или внук оказался в беде, но также способны имитировать голос члена вашей семьи, используя специализированные программы. Этот подход делает их аферу еще более убедительной, и различить настоящий голос от подделки становится крайне сложно. Эксперт отмечает, что мошенники могут использовать голоса из социальных сетей или голосовые сообщения, чтобы создать иллюзию настоящего общения с членом семьи. Они даже приступили к созданию цифровых портретов граждан на основе их личных данных из интернета.

В случае подозрительных звонков рекомендуется проверять информацию

Для предотвращения подобных мошеннических попыток рекомендуется проявлять осторожность и в случае подозрительных звонков проверять информацию, связываясь с родственниками по известным номерам телефонов. Внимание и бдительность станут ключевыми элементами защиты в ближайшем будущем, сообщает PRIMPRESS.