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Майские праздники 2024: как отдыхаем, сколько выходных и рабочих дней

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Майские праздники 2024: как отдыхаем, сколько выходных и рабочих дней
В России
Фото: @prostooleh / freepik.com

По всей РФ подходят к завершению выходные. В марте и апреле предстоит трудиться в обычном режиме, даже с одной рабочей субботой в расписании. Однако за усердие можно рассчитывать на заслуженную награду. Май готовит россиянам насыщенные праздничные выходные.

Майские праздники

Первомайские праздники обещают 4-ре дня отдыха. Они запланированы с 28 апреля по 1 мая, исключая рабочую субботу 27 апреля. Перед этим всех ждет шестидневная рабочая неделя. После майских праздников, то есть 2 мая, начнется новая рабочая неделя.

В честь празднования Дня Победы выходные будут продолжительными: с 9 по 12 мая, включая рабочий день в среду 8 мая с сокращенным рабочим временем. 13 мая станет первым рабочим днем после праздников. 

Планируйте свое время, наслаждайтесь отдыхом, готовьтесь к насыщенному и яркому майскому графику.

Информационное агентство «Informing»

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