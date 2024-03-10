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Выборы в России 2024 - претенденты: Предвыборные программы кандидатов в президенты

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Выборы в России 2024 - претенденты: Предвыборные программы кандидатов в президенты
В России
Источник фото: Леонид Слуцкий - ЛДПР / VK

Эксперты, выступившие на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), высказали мнение о пробелах в программах оппозиционных кандидатов на выборах президента России. На мероприятии, организованном ЭИСИ, политологи обсудили программы кандидатов и высказали свои оценки.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов, несмотря на солидный политический опыт, получил критику за риторику, базирующуюся на ностальгии по прошлому. Эксперты отметили, что программа Харитонова сосредоточена на отмене капиталистического общества в пользу возвращения к социализму, что не ориентировано на будущее.

Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий получил оценку за популистскую программу, что вписывается в традиции партии. Программа ЛДПР активно использует образ Владимира Жириновского, отражаясь в самом названии - «Дело Жириновского живет».

Кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков представил «масштабную и эклектичную» программу, ориентированную на будущее и молодежь. Однако эксперты высказали замечания относительно завышенных ожиданий и попыток расширить электорат.

В отличие от оппозиционных кандидатов, программа Владимира Путина, которая легла в основу послания Федеральному собранию, выделяется стратегическим подходом и включает запросы и обращения граждан. Эксперты признали этот документ стратегическим, охватывающим не только перспективы до 2030 года, но и дальнейшее развитие страны.

Информационное агентство «Informing»

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