Выборы президента РФ 2024 обещают много интересного: пояивились итоги предвыборных дебатов

Российский эксперт Александр Асафов провел оценку предвыборных д****ов перед выборами президента РФ в 2024 году.

Рейтинг кандидатов в президенты

По его анализу, кандидат Николай Харитонов получил 33 балла, Леонид Слуцкий — 28 баллов, а выходец из «Новых людей» Владислав Даванков — 27 баллов. Эти баллы присвоены в соответствии с критериями: личное участие, содержание, дискутирование, внешний вид, уровень подготовки, юмор.

Рейтинги доверенных лиц претендентов и общий рейтинг фракций, участвующих в президентской гонке

Также были опубликованы рейтинги доверенных лиц претендентов и общий рейтинг фракций, участвующих в президентской гонке. Представители Даванкова набрали 63 балла, Слуцкого — 63 балла, Харитонова — 60 баллов. В общем рейтинге фракций КПРФ получила 93 балла, ЛДПР и «Новые люди» — по 91 и 90 баллов соответственно.

Ранее политологи отметили, что кандидаты в президенты оказались не готовыми к предвыборным д****ам.

Выборы запланированы на 15-17 марта, где граждане могут выбрать между Слуцким, Харитоновым, Даванковым, Путиным, пишет ura.news.