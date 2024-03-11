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Рамадан 2024: ограничения, правила питания и поведения

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Рамадан 2024: ограничения, правила питания и поведения
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Рамадан, девятый месяц по лунному календарю Хиджры, отмечается как священный месяц поста. В этот период, начиная с 11 марта и завершая 9 апреля, мусульмане соблюдают уразу, воздерживаясь от питья, еды, курения и других оскверняющих действий в течение всего светового дня. Считается, что мусульманин в этот период ближе к Всевышнему, а все благие дела вознаграждаются особенно щедро. 

Подготовка к Рамадану включает расчеты с долгами, милостыню, покаяние в грехах, чтение Корана. Ограничения включают запрет на еду, питье, курение, употребление алкоголя, развлечения, секс в дневное время. В выходные дни ограничения могут смягчаться, разрешая посещение ресторанов. 

Соблюдающие пост могут питаться два раза в день

Соблюдающие пост могут питаться два раза в день — до рассвета и после заката. Утром рекомендуется простая пища, избегание острой и жирной, вызывающей жажду. После заката начинают с глотка воды и фиников. Затем употребляют пищу, включая мясо. 

Суть заключается не только в строгом соблюдении поста, но в самосовершенствовании, близости к Всевышнему, чтении Корана, помощи ближнему, молитвах. Пост призван помочь отказаться от всего лишнего в жизни, сосредоточившись на добрых деяниях и духовности.

Информационное агентство «Informing»

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