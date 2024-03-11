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Когда станут известны итоги выборов президента в 2024 году: полный список кандидатов — кто выступил за окончание, а кто продолжит СВО

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Когда станут известны итоги выборов президента в 2024 году: полный список кандидатов — кто выступил за окончание, а кто продолжит СВО
В России
Фото: @iherphotography / freepik.com

Досрочный этап голосования за кандидатов на пост президента РФ проходит с 25 февраля по 14 марта, основной состоится с 15 по 17 марта 2024 года. Голосование продлится с 08:00 до 20:00 часов каждый из 3-х дней. Подсчет результатов выборов начнется уже после завершения всех этапов голосования. 

Подведение итогов выборов завершится в территориальных избирательных комиссиях 19 марта. Региональные избирательные комиссии объявят результаты до 21 марта. Затем Центральная избирательная комиссия определит финальные результаты, которые и будут опубликованы на официальном сайте только после 28 марта. 

Трое кандидатов, Николай Харитонов (из КПРФ), Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), выразили свои позиции по поводу специальной военной операции на Украине в ходе предвыборных телед****ов. 

Харитонов подчеркнул готовность защищать РФ, он осудил поставки ракет со стороны стран Запада. Слуцкий же выразил уверенность, что Россия обязательно закончит войну, предложив действия для парализации железнодорожной системы Украины. Даванков выразил свое сожаление о том, что его поколение платит за ошибки предыдущих, подчеркивая сложность переговоров со странами, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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