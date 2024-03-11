Информинг » Знаменитости » О романе телеведущей Малиновской и Арутюнова стало известно после обморока артиста

О романе телеведущей Малиновской и Арутюнова стало известно после обморока артиста

Image 16+
О романе телеведущей Малиновской и Арутюнова стало известно после обморока артиста
Знаменитости
Источник фото: @malinovskaya_tv

У телеведущей Маши Малиновской и певца Сергея Арутюнова роман. Об этом стало известно после инцидента в Кремле, пишет Газета.ру. Артист потерял сознание во время своего сольного концерта, исполняя песню «На Заре 2020». Певца унесли со сцены, и этот инцидент попал на видео.

В гримерке с артистом была Маша Малиновская

Как рассказывали очевидцы, пока к артисту ехали медики, с ним в гримерке была Маша Малиновская. Она проявляла особую чуткость и нежность, оказывая поддержку Арутюнову.

Но о своих отношениях Малиновская и Арутюнов открыто не говорили на публику. Поэтому то, что телеведущая была в гримерке у артиста, сразу же стало новостью для обсуждений.

Стоит отметить, что Малиновская и Арутюнов часто работают на мероприятиях патриотического характера.   Арутюнов недавно пел гимн РФ на Красной Площади. Маша Малиновская встречалась в Донбассе с российскими военными.

Информационное агентство «Informing»

Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой

Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актер Селин объяснил, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом

Сегодня, 17:33

О романе телеведущей Малиновской и Арутюнова стало известно после обморока артиста

Сегодня, 16:48

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Сегодня, 16:08

«Это, логично, опасно»: Певица Валерия рассказала женщинам, где не стоит знакомиться с мужчинами

Сегодня, 15:58

«Я выбираю двигаться вперед!»: Вера Брежнева призвала не ждать, что она «расклеится» после развода с Меладзе

Сегодня, 14:38

Певица Лолита Милявская вернулась в РФ из Болгарии и решила привести себя в порядок

Сегодня, 14:18

Филипп Киркоров сообщил о сокращении звезд на отечественной эстраде

Сегодня, 03:48

Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой

Вчера, 23:58

Актер Ливанов назвал ничтожествами Хаматову и Смольянинова

Вчера, 23:08

Стало известно, кто покинул шоу во 2-м выпуске «Новой Фабрики звезд»

Вчера, 22:28

Музыкант Шнуров назвал судьбу певца Жукова тяжелой

Вчера, 20:13

Выставили на продажу: на Боню обрушилась очередная беда

Вчера, 20:13

Орбакайте не смогла провести в Кремле концерт — выступление отменили в последний момент

Вчера, 19:48

В праздничном выпуске шоу «Маска» раскрыли Водяного

Вчера, 19:48

Кто выиграет «Оскар»: Номинанты и прогнозы критиков

Вчера, 19:13

Продюсер Рудченко проинформировал, что Киркоров вряд ли будет петь патриотические песни

Вчера, 18:38

Пропавший Нагиев появился в Дубае. «Дима дома» придумал, как ему не обнищать

Вчера, 09:28

«Удар, которого не ждешь». У кого в семьях известных российских артистов выросли непокорные дети?

Вчера, 04:58

Актриса Мария Кожевникова сообщила, что не празднует 8 Марта, но поздравления от своих детей принимает

9-03-2024, 23:23

«Должно родиться уже»: Филипп Киркоров унизил своих непримиримых критиков

9-03-2024, 21:03

Новости партнеров
2023
ru-RU