О романе телеведущей Малиновской и Арутюнова стало известно после обморока артиста

У телеведущей Маши Малиновской и певца Сергея Арутюнова роман. Об этом стало известно после инцидента в Кремле, пишет Газета.ру. Артист потерял сознание во время своего сольного концерта, исполняя песню «На Заре 2020». Певца унесли со сцены, и этот инцидент попал на видео.

В гримерке с артистом была Маша Малиновская

Как рассказывали очевидцы, пока к артисту ехали медики, с ним в гримерке была Маша Малиновская. Она проявляла особую чуткость и нежность, оказывая поддержку Арутюнову.

Но о своих отношениях Малиновская и Арутюнов открыто не говорили на публику. Поэтому то, что телеведущая была в гримерке у артиста, сразу же стало новостью для обсуждений.

Стоит отметить, что Малиновская и Арутюнов часто работают на мероприятиях патриотического характера. Арутюнов недавно пел гимн РФ на Красной Площади. Маша Малиновская встречалась в Донбассе с российскими военными.