Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Снятый в космосе фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли был представлен в Китае. На премьере в Поднебесной присутствовала и сама актриса. Об этом она рассказала подписчикам в микроблоге, проиллюстрировав публикацию фотографиями с мероприятия.

Для премьеры 39-летняя актриса выбрала короткое мини-платье черного цвета. Также на Пересильд были сапоги из кожи ниже колена.

С укладкой актриса особо не заморачивалась, собрав часть прядей и заколов их на затылке. В макияже акцент был сделан на яркие губы.

«Первый показ «Вызова» состоялся. Зрители счастливы. Впереди еще много всего интересного», - написала Пересильд.

Премьера российского «Вызова» стартует в Китае с 15 марта

В Китае премьера российского «Вызова» стартует с 15 марта.

Стоит напомнить, что многие отечественные кинокритики в беседах с журналистами сетовали на то, что в самой России этот фильм, по их мнению, является недооцененным.