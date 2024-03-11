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Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет сюрприз с 1 апреля

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Россиян, которые не имеют дохода, кроме пенсии, ждет сюрприз с 1 апреля
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

С 1 апреля 2024 года в РФ планируется повысить социальные пенсии на 7,5%, затрагивая 4,1 млн человек, в том числе получателей соцпенсий по старости, потере кормильца, инвалидности. 

Они будут корректироваться следующим образом. 

Средняя пенсия вырастет на 938 рублей

Средняя пенсия вырастет на 938 рублей, достигнув отметки 13 455 рублей. Пенсии для инвалидов-военнослужащих повысятся на 1269 рублей, достигнув 18 236 рублей. Пенсии для детей-инвалидов увеличатся на 1392 рубля, составив при этом 19 948 рублей. Пенсии для инвалидов с детства первой группы увеличатся на 1403 рубля, достигнув отметки 20 110 рублей. Выплаты по потере кормильца, назначенные семьям военных, составят 15 999 рублей.

Также повышение коснется участников ВОВ, людей, пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф, работников летно-испытательного состава и космонавтов. Выплата за выдающиеся достижения или заслуги перед Россией увеличится на 1767 рублей (25 322 рублей), пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Решение окончательное: российских пенсионеров ждет сюрприз уже с понедельника

Решение окончательное: российских пенсионеров ждет сюрприз уже с понедельника

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