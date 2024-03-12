Ветеранам труда полагается бесплатный отдых в санатории: куда можно поехать

Ветераны труда, заслужившие особое признание в обществе, смогут наслаждаться рядом льгот, в том числе возможностью бесплатного и льготного лечения в санаториях. Правила предоставления льгот были четко и ясно определены на федеральном уровне, но также они зависят от региона проживания.

Труженики тыла Великой Отечественной войны, участники ликвидации радиационных аварий и некоторые другие имеют возможность бесплатно отдохнуть в санаториях

Обладателям этого звания, таким как труженики тыла Великой Отечественной войны, участники ликвидации радиационных аварий и некоторые другие, предоставляется возможность бесплатного отдыха в санаториях. Многие регионы, включая Москву, Ханты-Мансийский автономный округ или Красноярский край, участвуют в программе предоставления бесплатных путевок.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, ветеранам следует обратиться в соцслужбы и органы социальной защиты населения. Они могут рассчитывать не только на заслуженный отдых, но и на профессиональное отношение со стороны государства после вклада в развитие страны, пишет vesiskitim.ru.