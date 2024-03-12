Проверят каждого с 1964 года рождения или старше: неприятные изменения для пенсионеров

С 1 марта 2024 вводится новая инициатива по защите пожилых граждан от мошенничества. Сотрудники полиции будут проводить беседы на улицах, информируя пожилых людей о различных схемах мошенничества.

Учитывая то, что они часто становятся жертвами, это необходимая мера. Пенсионерам выдадут информационные брошюры, поясняющие существующие разнообразные виды мошенничества, проследят за их реакцией для оценки готовности и бдительности.

Особое внимание при этом уделяется гражданам в возрасте от 60 до 80 лет, считающимся наиболее уязвимой группой населения.

Проведение проверок на Урале, иногда с участием руководителей городских управлений внутренних дел, было направлено на предупреждение рисков мошенничества, обеспечение защиты от потенциальных угроз для этой уязвимой категории граждан, пишет ngnovoros.ru.