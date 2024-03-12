Пенсии снова повысят во второй раз. Пожилому населению России преподнесли приятный сюрприз

С 2025 года в России будет введена новая система индексации пенсий, предусматривающая двойное повышение размеров выплат в год. Согласно заявлению пенсионного эксперта Сергея Власова, первая индексация произойдет уже в марте этого года и она будет основана на уровне инфляции за предыдущий год.

Средняя пенсия по стране поднимется

Вторая индексация, запланированная на апрель, будет опираться на рост доходов Социального фонда. Как предполагается, в 2025 году размер страховых пенсий увеличится на 6,7%. В 2026 году он вырастет на 6,3%. Эти изменения приведут к тому, что средняя пенсия по стране поднимется до 26 тысяч рублей уже к наступлению 2026 года.

Нужно отметить, что данная двойная индексация затронет исключительно неработающих пенсионеров.

Прогнозируется, что к 2026 году число пенсионеров в Российской Федерации достигнет 43 миллиона человек, соотношение пенсии к средней зарплате составит при этом 25,3%, пишет ngnovoros.ru.